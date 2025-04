Terribile schianto per il pilota di Formula 1: l’impatto ad oltre 300km/h (VIDEO)

Formula 1, durante le seconde prove libere del GP del Giappone a Suzuka, un incidente a oltre 300 km/h ha scosso il circuito: protagonista Jack Doohan, pilota australiano della Alpine, che ha perso il controllo della sua vettura in curva 1, con un impatto violento contro le barriere.

A 300 km/h contro le barriere: le immagini dello spaventoso incidente di Doohan a Suzuka stanno facendo il giro del web. Guarda il video impressionante ➤ https://t.co/wupjBSBeiV — Zazoom Social News 🌐 (@zazoomblog) April 4, 2025

Il crash ha causato l’immediata esposizione delle bandiere rosse, interrompendo la sessione mentre l’intero paddock tratteneva il fiato. I soccorsi sono giunti rapidamente, con lo staff medico che ha preso tutte le precauzioni del caso. Ma, dopo alcuni momenti di ansia, Doohan è uscito dall’abitacolo autonomamente, abbandonando la sua Alpine semidistrutta, ed è salito sulla vettura di soccorso.

La sessione è stata interrotta per circa 30 minuti. Una volta terminati i controlli e accertata la sicurezza, l’attività in pista è ripresa. Ma la giornata si è ulteriormente complicata e le bandiere rosse sono tornate a sventolare poco dopo, a causa di un altro incidente stavolta con Fernando Alonso protagonista.

Il pilota spagnolo è finito fuori pista nella ghiaia, senza conseguenze fisiche per lui o danni rilevanti alla sua Aston Martin. La vettura, però, è rimasta bloccata nella sabbia, costringendo il carro attrezzi a intervenire per riportarla in pista.

Nel frattempo, Jack Doohan è stato accompagnato al centro medico per i necessari controlli. Fortunatamente, l’incidente non ha avuto gravi conseguenze, ma solo un grande spavento per il pilota e danni ingenti per la sua monoposto.

