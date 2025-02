Home | Formula 1, la Red Bull presenta la RB21 in Bahrain: le “sensazioni” di Verstappen

La Red Bull RB21 è finalmente stata svelata alla vigilia dei test in Bahrain, con un obiettivo ben chiaro: permettere a Max Verstappen di conquistare il suo quinto titolo mondiale consecutivo in Formula 1. Dopo i trionfi con le precedenti RB18, RB19 e RB20, il team di Milton Keynes punta a mantenere la propria egemonia anche nel 2025, nonostante l’addio di Adrian Newey, il geniale ingegnere che ha plasmato le monoposto vincenti dell’ultima era.

Il campione olandese ha parlato ai microfoni della Bbc, esprimendo la sua determinazione per la nuova stagione: “La mia motivazione c’è ancora. L’anno scorso non è stato semplice, ma abbiamo comunque vinto il campionato. Sono molto emozionato di guardare avanti e spero che possiamo migliorare la nostra macchina, e questa è una motivazione in sé.”

Nonostante il dominio recente, Verstappen resta cauto sulle prestazioni della RB21: “Siamo fiduciosi che sia la direzione giusta, ma vediamo quanto possiamo estrarne per questa stagione finale con questa macchina.”

La RB21 sarà la prima monoposto Red Bull progettata senza Adrian Newey dal 2005. L’ingegnere britannico, figura chiave nei successi del team, passerà all’Aston Martin dal 3 marzo. Verstappen, però, minimizza l’impatto della sua partenza: “Non penso che dovremmo pensarci troppo. È fatta. Non c’è più. Ecco come stanno le cose. Mi fido delle persone che ci sono in questo momento, dobbiamo farlo tutti insieme. È uno sforzo di squadra.”

Nonostante l’addio, l’olandese ha voluto rendere omaggio a Newey: “Ho molto rispetto per quello che Adrian ha fatto per la squadra. Ho un ottimo rapporto con lui e sono emozionato per il suo nuovo progetto“.

Formula 1, i dettagli tecnici della nuova Red Bull

Nome del modello: Oracle Red Bull Racing – RB21

Unità di potenza: Honda RBPTH003

Cambio: Otto marce progettato da Red Bull Technology

Carburante: Esso Synergy

Olio: Mobil 1

Freni: Dischi e pastiglie in carbonio

Pinze: Brembo

Cerchi: 18 pollici, fornitura standard BBS

Al fianco del tre volte campione del mondo non ci sarà più Sergio Pérez, ma il giovane neozelandese Liam Lawson, promosso nel team ufficiale dopo le ottime prestazioni con AlphaTauri. Con una RB21 che rappresenta l’evoluzione delle monoposto dominanti degli ultimi anni, Verstappen si prepara a difendere il suo trono. Ma senza Newey e con gli avversari in crescita, la stagione 2025 potrebbe rivelarsi più combattuta che mai.

