Home | Wimbledon, debutto vincente per Fognini: battuto Van Assche in 3 set

Fognini Wimbledon. Debutto vincente per il tennista italiano, che finalmente appare rigenerato nel corpo e nella mente dopo l’esperienza del Roland Garros. All’esordio nello Slam, Fabio Fognini batte il ventenne francese Luca Van Assche in tre set. (Continua…)

Fognini Wimbledon, debutto vincente

All’esordio a Wimbledon, Fabio Fognini dimostra di avere ancora molto da dare al tennis. L’italiano batte con un gioco molto fluido il ventenne francese Luca Van Assche, allievo di Vincenzo Santopadre, ripescato per il forfati del tedesco Dominik Koepfer.

Fabio Fognini domina un set dal break del terzo game, con 3 palle break cancellate da 0/40 e una quarta ai vantaggi su 4-1 e sale definitivamente in cattedra nell’ottavo game, chiudendo 6-3 al servizio. Nel secondo set, il tennista italiano strappa subito il servizio all’avversario e si mette in controllo. Alla fine Fognini chiude la pratica in poco più di 2 ore: 6-1 6-3 7-5. Adesso affronterà al secondo turno Casper Ruud.