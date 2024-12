Fiorentina, Pradè striglia squadra e allenatore: e parla anche del caso Bove

La Fiorentina attraversa un momento delicato, con due sconfitte consecutive che mettono in discussione il cammino della squadra di Raffaele Palladino. Dopo il ko contro il Bologna, i viola hanno ceduto anche al Franchi contro l’Udinese, interrompendo una striscia di imbattibilità casalinga che durava da 19 partite.

Il direttore sportivo Daniele Pradè, intervenuto ai microfoni del club, non ha risparmiato critiche, sottolineando la necessità di ritrovare umiltà e concentrazione. Nel match contro i friulani, la Fiorentina era partita bene con un rigore trasformato da Moise Kean. Un errore in disimpegno di Ranieri ha regalato il pareggio a Lucca, mentre un gol spettacolare di Thauvin ha sancito il definitivo 2-1 per l’Udinese.

Questo risultato si aggiunge alla sconfitta contro il Bologna e al pareggio con il Guimaraes in Conference League, evidenziando un momento di flessione per i viola. Daniele Pradè è stato chiaro nel suo intervento, richiamando Palladino e la squadra a maggiore umiltà e determinazione.

“Dobbiamo ritrovare la giusta strada“, ha dichiarato il ds, che non ha nascosto la sua preoccupazione per l’attuale situazione. Pradè ha anche affrontato il tema del caso Bove, la cui assenza pesa sulla squadra, e ha ribadito l’importanza di intervenire nel calciomercato di gennaio per colmare le lacune.

Fiorentina, Pradè pensa al mercato

Secondo quanto riportato da Repubblica, si profila un possibile maxi scambio tra Napoli e Fiorentina che coinvolgerebbe quattro giocatori, anche se i dettagli restano riservati. Parallelamente, la dirigenza viola è al lavoro per trovare un sostituto di Bove, fondamentale per riequilibrare il centrocampo.

Il prossimo turno vedrà la Fiorentina affrontare la Juventus di Thiago Motta, una gara difficilissima che rappresenta un banco di prova importante per Palladino e i suoi uomini. Con la necessità di invertire la rotta e riconquistare la fiducia dei tifosi, i viola sono chiamati a una prestazione all’altezza per dimostrare di poter superare questo momento di crisi.

