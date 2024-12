Fiorentina, missione compiuta: pareggio in Portogallo e approdo diretto agli ottavi di Conference

La Fiorentina di Palladino, reduce dalla sconfitta e dalle polemiche di Bologna, vola in Portogallo per affrontare il Vitoria Guimaraes in una sfida decisiva per l’approdo diretto agli ottavi della Conference League. Trasferta difficile quella in terra lusitana per i viola, che vengono da una vittoria per 7-0 nell’ultima gara interna.

Vitoria Guimaraes – Fiorentina 1-1 highlights e gol: la Viola strappa il pari e chiude terza! – VIDEO https://t.co/TN1SoGfnvp — Generation Sport (@G3N3RATIONSPORT) December 19, 2024

La squadra di Italiano parte forte e per 15′ attua un pressing asfissiante, che porta ad alcune azioni offensive interessanti. L’occasione migliore ce l’ha Ikonè, che però da buona posizione calcia malissimo e spreca. Poi è il Vitoria a prendere le misure e a creare due ottime opportunità per portarsi in vantaggio, prima con Nuno Santo (fuori di poco) e poi con Kaio Cesar, sul quale è bravo Terracciano.

Al 33′ i viola perdono una palla sanguinosa sulla trequarti, Kaio Cesar parte in velocità e mette in mezzo una palla d’oro per Gustavo Silva che, completamente solo, insacca: 1-0. E al 42′ gli uomini di Italiano rischiano di fare la frittata: altro errore, un passaggio indietro sciagurato mette Gustavo Silva di nuovo solo davanti a Terracciano.

L’attaccante, anziché tirare, va a cercare un rigore che non c’è, si butta e viene ammonito. Un’ingenuità clamorosa che fa il paio con l’errore della difesa viola. Il primo tempo si chiude sull’1-0, e i portoghesi si confermano un osso duro.

Si riparte, e dopo 3′ Il Vitoria sfiora il raddoppio con un tiro a giro di Mendes che sfila vicinissimo ai pali. Al 57′ Palladino sostituisce un deludente Gudmunsson con Kean e Ikoné con Colpani, nel tentativo di rivitalizzare i suoi. E al 66′ è proprio il centravanti, entrato da pochi minuti, a divorarsi una clamorosa occasione quando, solo davanti a Varela, ritarda il tiro e si fa soffiare il pallone dall’estremo difensore portoghese.

Al 76′ ancora Cesar va vicinissimo al raddoppio con un tiro che esce di un soffio. Poco dopo è Beltran a rendersi pericoloso su assist di Kean ma il suo tiro viene deviato in angolo. Ma proprio quando sembra che il Vitoria possa amministrare il vantaggio, su un cross di Dodò il portiere del Vitoria smanaccia la palla offrendo un involontario assist a Mandragora che non si fa pregare e insacca: gol importantissimo e pareggio, è 1-1. Un risultato che per i viola vale la qualificazione diretta agli ottavi: missione compiuta, ma che fatica..

