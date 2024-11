Fiorentina, Palladino vuole Maldini a tutti i costi ma c’è la concorrenza di due big della Serie A

Maldini alla Fiorentina, la Viola fa sul serio per il figlio d’arte di recente convocato in Nazionale maggiore: Palladino lo vuole a tutti i costi. La Fiorentina sta puntando seriamente su Daniel Maldini e si prepara a sfidare una concorrenza agguerrita per assicurarsi il talento del Monza. La richiesta per il giovane trequartista è arrivata direttamente da Raffaele Palladino, attuale allenatore viola, che ha già lavorato con Maldini Jr nella scorsa stagione e lo considera una pedina fondamentale per i suoi schemi.

Il contratto di Maldini con il Monza prevede due clausole rescissorie valide solo nella sessione estiva, 12 milioni di euro per i club italia e 15 milioni di euro per le squadre estere. Adriano Galliani ha già escluso una cessione nel mercato invernale, sottolineando che Maldini rimane cruciale per l’obiettivo della salvezza.

🗣️ #Monza – #Nesta su Daniel #Maldini alla domanda di @calciomercatoit: "Dove può migliorare? È fortissimo, non gli manca niente. Ha un tiro allucinante. L’ultimo step deve farlo a livello mentale: è sempre sotto i riflettori e deve imparare a convivere con la pressione" pic.twitter.com/NFSsjydlSK — Giorgio Musso (@GiokerMusso) November 28, 2024

Concorrenza e strategie della Viola

Diversi club, tra cui Juventus e Inter, si sono interessati a Maldini, ma la principale rivale per la Fiorentina è l’Atalanta, che sembra da tempo in vantaggio. Tuttavia, la società viola sta intensificando i contatti con l’agente del calciatore, Giuseppe Riso, per tentare il sorpasso. Un’offerta particolarmente allettante è l’idea di quadruplicare l’attuale ingaggio di Maldini, che attualmente guadagna 300 mila euro annui.

Oltre all’aspetto economico, il nodo centrale è il progetto tecnico. Maldini, classe 2001, è ambizioso e cerca un club che creda in lui come titolare per continuare la sua crescita e consolidare il posto nella Nazionale. La Fiorentina di Palladino potrebbe rappresentare il contesto ideale per le sue aspirazioni. La prossima estate si preannuncia quindi calda per il futuro di Maldini, con la Fiorentina pronta a fare un passo decisivo per portare il giovane talento a Firenze.

