Fiorentina-New Saints, le probabili formazioni della partita di Conference League in programma stasera alle 21 allo stadio “Franchi” di Firenze. La Viola debutta in Europa questa sera alle 21 contro il New Saints, squadra gallese, nella prima fase della Conference League. Raffaele Palladino, pur pensando a un ampio turnover, è consapevole dell’importanza di questa partita, soprattutto dopo il pareggio contro l’Empoli e una sola vittoria in 6 gare di campionato. L’unico giocatore confermato potrebbe essere Dodò.

Le assenze in difesa preoccupano Palladino: Martinez Quarta, Biraghi e Comuzzo sono squalificati, mentre Pongracic è ancora infortunato. “Nonostante i cambi, mi aspetto risposte positive da chi scenderà in campo. Faremo di tutto per vincere e offrire una grande prestazione”, ha dichiarato il tecnico. A centrocampo si gioca il ballottaggio tra Richardson e Mandragora, mentre in attacco ci sarà Beltran, affiancato da Ikoné e Sottil.

Per il New Saints, l’allenatore Craig Harrison ha quasi tutti i giocatori a disposizione, eccetto lo squalificato Jordan Williams. La formazione gallese, quinta in campionato con 15 punti, arriva da una vittoria schiacciante per 6-1 contro il Newtown e dovrebbe schierare un 4-3-3 con Wilson, Oteh e Bradley in attacco.

Fiorentina (3-4-2-1): Terracciano; Kayode, Moreno, Biraghi; Dodò, Adli, Richardson, Parisi; Ikoné, Sottil; Beltran. All. Palladino

The New Saints (4-3-3): Roberts; Daniels, Davies, Bodenham, Redmond. WIlliams, Holden, Smith; Wilson, Oteh, Bradley. All: Harrison.

