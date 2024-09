Fiorentina-Lazio 2-1, prima vittoria stagionale per la Viola e arriva al Franchi, in rimonta, grazie a due gol dal dischetto siglati da Gudmunsson, subentrato a partita in corso. La partita è cominciata con un ritmo vivace da entrambe le squadre: la Lazio costruisce il gioco, mentre la Fiorentina attende e cerca di ripartire in contropiede.

La prima vera occasione arriva per i padroni di casa al 10° minuto, quando Cataldi recupera palla su Dia in posizione avanzata e serve Kean, che smarca Colpani davanti a Provedel. Il portiere della Lazio compie un intervento eccezionale, salvando con un riflesso prodigioso. La risposta della Lazio arriva dieci minuti dopo: Zaccagni, defilato in area, calcia ma trova la pronta reazione di De Gea. Alla mezz’ora Tavares tenta la conclusione dalla distanza, ma De Gea si oppone senza troppa difficoltà . Poco dopo, Dia è più pericoloso con un tiro dal limite dell’area. La Lazio sfiora il vantaggio più volte e lo trova subito prima dell’intervallo, grazie a una punizione ben calciata: Tavares disegna un cross perfetto sulla testa di Gila, che insacca e porta i biancocelesti sull’1-0. È questo il risultato con cui si chiude il primo tempo.

Palladino non perde tempo e modifica subito l’assetto della Fiorentina, schierando la difesa a quattro e inserendo Gudmundsson per il tanto atteso debutto. Il giocatore islandese si fa notare subito: in meno di quattro minuti, si guadagna un rigore dopo essere stato atterrato da Guendouzi in area e lo trasforma al 49° minuto, portando la partita sull’1-1. L’inerzia del match cambia e per lunghi tratti entrambe le squadre sembrano equivalersi, sia nel gioco che nel punteggio. A metà del secondo tempo, Kean ha l’occasione per riportare avanti la Lazio, ma spreca un ottimo cross di Dodo. Il finale di gara si infiamma con diverse azioni pericolose: la Lazio attacca e colpisce un palo con un colpo di testa di Patric sugli sviluppi di un calcio d’angolo. All’89° minuto, un nuovo episodio decisivo: Dodo viene steso in area da Tavares e, dopo la revisione del VAR, viene assegnato un altro rigore. Gudmundsson si incarica della battuta e, con freddezza, spiazza Provedel, siglando il gol del definitivo 2-1 per la Fiorentina.