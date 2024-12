Home | Fiorentina, Edoardo Bove non esce dalla terapia intensiva: le novità sulle sue condizioni

Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina, continua a essere ricoverato in terapia intensiva all’Ospedale Careggi di Firenze dopo il grave malore che lo ha colpito durante la partita contro l’Inter. Nonostante le aspettative, non sono arrivati aggiornamenti ufficiali dalle strutture sanitarie nella giornata di martedì, segno che le condizioni del 22enne calciatore romano non hanno avuto miglioramenti significativi.

Edoardo Bove, cos'è la torsione di punta che avrebbe causato il malore. L’aritmologa: “Si tratta di un’aritmia ventricolare maligna" https://t.co/YQsAoaHV0h — RaiNews (@RaiNews) December 4, 2024

Il giovane talento, che fino a poche ore prima dell’incidente stava bene e aveva superato tutti i test medici previsti per l’attività sportiva, è stato vittima di un arresto cardiaco improvviso durante il match. La causa di questo arresto, un’aritmia ventricolare con torsione di punta, è ancora da chiarire.

Il calo anomalo dei livelli di potassio e calcio nel sangue potrebbe aver giocato un ruolo chiave, ma gli specialisti stanno conducendo nuovi esami per capire le cause esatte di questo episodio. Le indagini mediche sono ora focalizzate non solo sull’episodio acuto, ma anche sul passato clinico di Bove, per individuare eventuali segni premonitori o condizioni precedenti che potrebbero aver contribuito all’insorgere dell’aritmia.

Martedì è stata effettuata una nuova risonanza magnetica cardiologica, e il giovane calciatore continuerà a essere monitorato con attenzione nei prossimi giorni. Il risultato di questi esami sarà determinante non solo per la sua salute a lungo termine, ma anche per il futuro calcistico di Bove.

Se dovesse essere necessario impiantare un defibrillatore sottocutaneo, infatti, il giovane non potrebbe più giocare in Italia, dove le normative relative a chi ha avuto arresti cardiaci sono molto stringenti. Questo scenario porterebbe Bove a dover prendere una decisione difficile, simile a quella affrontata da altri calciatori, come Christian Eriksen, che ha dovuto lasciare la Serie A dopo un episodio simile.

Nonostante la situazione ancora in fase di stallo, Edoardo Bove mostra segni di ripresa. La sua lucidità mentale è stata confermata dai compagni di squadra. Il centrocampista che ha partecipato attivamente a una videochiamata con i suoi compagni di squadra prima del match di Coppa Italia contro l’Empoli.

Bove ha incitato i suoi compagni a dare il massimo e a vincere anche per lui, dimostrando una forza di carattere che fa ben sperare per il suo recupero. Nei prossimi giorni si attende un bollettino ufficiale che possa chiarire la situazione sanitaria del giocatore e dare indicazioni più precise sul suo percorso di recupero.

Leggi anche: