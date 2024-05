Home | Fiorentina, contestazione choc dei tifosi: lancio di seggiolini in campo

La Fiorentina perde per la seconda volta consecutiva la finale di Conference League. Lo scorso anno era stato un gol al novantesimo di Bowen, quest’anno ci ha pensato El Kaabi al centosedicesimo minuto del secondo tempo supplementare. Così fa ancora più male. Dopo la partita, c’è stata la contestazione dei tifosi viola verso giocatori e società. (Continua…)

Fiorentina, la contestazione dei tifosi dopo la finale di Conference League

Doccia fredda al 116° minuto per la Fiorentina, che per il secondo anno consecutivo per la finale di Conference League. Un gol di El Kaabi condanna i viola al baratro. A fine partita, i calciatori e i dirigenti si sono avvicinati al settore che ospitava i tifosi viola, ma hanno ricevuto una contestazione.

I supportes della squadra viola erano molto arrabbiati e in campo è arrivato di tutto: seggiolini, aste e bandiere. I tifosi della Fiorentina hanno chiesto ai calciatori di rispettare la maglia. In campo, però, l’undici di Italiano ha dato l’anima. È vero che è mancato il gol, ma non ci sentiamo di dare le colpe ai calciatori. Le finali si vincono e si perdono.