La proposta è arrivata ormai due anni fa, eppure del matrimonio non si stava più parlando. In molti stavano iniziando a preoccuparsi e si chiedevano se la coppia avesse ancora intenzione di compiere il grande passo. La risposta è: assolutamente sì. E anzi, ci sono delle novità: la data del magico giorno si sta avvicinando! Ecco che la famosissima coppia presto convolerà a nozze.

La famosissima coppia presto a nozze

Luì e Sofi, (Luigi Calagna 31 anni, e Sofia Scalia di 26) in arte i Me contro Te, hanno annunciato il loro matrimonio. Il duo ha da poco festeggiato i dieci anni di carriera ed in concomitanza ha voluto dare la lieta notizia. I ragazzi sono difatti anche una coppia nella vita oltre che nel lavoro e hanno deciso di convolare a nozze dopo dodici anni di relazione. La proposta risale al 2022, tuttavia, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, i Me Contro Te hanno spiegato che il matrimonio è stato rimandato a causa di diversi impegni lavorativi ma che il loro amore non si è mai affievolito. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)