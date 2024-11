Home | La figlia del famoso cantante italiano si è laureata per la terza volta

Gossip. La figlia del famoso cantante italiano si è laureata per la terza volta – La figlia del noto cantante celebra il conseguimento della sua terza laurea. La giovane ha scelto di festeggiare questo importante traguardo condividendo una serie di foto sui social media. Accanto a lei, in questa occasione speciale, ci sono anche il padre celebre e la madre, Carmela Barbato. (Continua a leggere dopo le foto)

“Sei il mio 110 e lode”: la figlia del famoso cantante italiano si è laureata per la terza volta

La figlia del famoso cantante italiano si è laureata per la terza volta – Ilaria D’Alessio ha celebrato il conseguimento della sua terza laurea insieme ai genitori, Gigi D’Alessio e Carmela Barbato. La giovane ha condiviso su Instagram una serie di scatti del giorno del suo traguardo, tra cui una foto in cui è ritratta con i suoi genitori. Sebbene i due siano separati da anni, hanno mantenuto un ottimo rapporto, focalizzandosi sul benessere dei figli nati dal loro matrimonio. Anche Carmela Barbato ha intrapreso una nuova fase della sua vita, ma il legame affettivo con l’ex marito non si è mai interrotto.

