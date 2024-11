Stando agli ascolti tv la Rai ha vinto la sua scommessa di puntare su Stefano De Martino come erede di Amadeus nella conduzione del game show di Rai 1 Affari tuoi. L’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi e conduttore su Rai 2 di Stasera tutto è possibile è riuscito fin da subito a conquistare il cuore dei numerosi affezionati del programma, che lo hanno ripagato con uno share incredibile. Ovviamente non si può piacere a tutti e tra questi c’è Rita Dalla Chiesa, la quale su X ha velatamente espresso il suo parere contrario alla conduzione di De Martino. (Continua a leggere dopo le foto)

“Affari tuoi”, clamorosa stoccata di Rita Dalla Chiesa a Stefano De Martino

L’esordio di Stefano De Martino alla conduzione di Affari tuoi, il game show in onda su Rai 1, è piaciuto sia al pubblico che anche a molti esperti del settore. Ad esempio, il volto storico della Rai, Vincenzo Mollica, ha esaltato il carisma dell’ex ballerino napoletano e le sue maniere educate con concorrenti e spettatori. Ovviamente non si può piacere a tutti e in queste ore De Martino è stato aspramento criticato su X da Giuseppe Calenda. La firma di Dagospia ha scritto: “Battute sul lato b, muscoli e sedere in mostra, Siffredi che parla di lui come erede, gli stacchetti a centro studio. Attenzione alla sindrome del velino e del villaggio vacanze. Un conduttore di Rai1 deve avere stile e spalle larghe, non in senso letterale”. Dello stesso parere sembra essere anche Rita Dalla Chiesa, la quale rispondendo al post di Calenda ha lanciato una clamorosa stoccata a De Martino.

