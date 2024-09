Febbre altissima, resta senza gambe e braccio: la diagnosi choc dei medici

La notte del 10 aprile scorso, Virginia Baldassarre è stata ricoverata nel reparto Rianimazione dell’ospedale Morgagni di Forlì con una febbre altissima che non accennava a diminuire. I medici le avevano dato non più di dodici ore di vita, ma per fortuna è riuscita a salvarsi, anche se le hanno dovuto amputare le gambe ed un braccio. (Continua…)

Ricoverata con febbre altissima, riesce a salvarsi ma con l’amputazione delle gambe

Virginia Baldassare è stata colpita da una febbre altissima. Ricoverata all’ospedale Morgagni di Forlì, i medici le hanno dato poche ore di vita. Virginia, invece, è stata tenace, ha resistito e il suo corpo ha saputo combattere il male. La malattia, però, ha avuto anche conseguenze inevitabili: a causa del brutto male che l’ha colpita, a Virginia sono state amputate entrambe le gambe, l’avambraccio sinistro e tutte le dita della mano destra, ad eccezione della falange del pollice, a cui non arrivava sangue. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)