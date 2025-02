Lo riconoscete? È il famoso cantante di Sanremo da piccolo: lo scatto d’infanzia stupisce tutti

Il Festival di Sanremo 2025 si è concluso da poco, ma ha lasciato molto materiale su cui continuare a parlare per mesi. Per esempio Olly, il vincitote, dovrà decidere a breve se partecipare o no all’Eurovision. Nel frattempo, un altro famoso cantante del Festival sta continuando a conquistare il cuore degli italiani e in queste ore una sua foto da piccolo ha emozionato tutti quanti. (Continua a leggere dopo le foto)

Lucio Corsi da piccolo: ecco com’era il cantante

Lucio Corsi da piccolo: ecco com’era il cantante. Lucio Corsi è stata la grande rivelazione della 75esima edizione del Festival di Sanremo: sul palco dell’Ariston ha presentato il brano Volevo essere un duro e, dopo essere stato nella top 5 in tutte le serate, alla fine si è classificato a sorpresa al secondo posto. Il suo look un po’ rétro e ispirato al mondo circense grazie all’utilizzo del cerone bianco come fondotinta ha stupito e conquistato il pubblico di Rai 1. In queste ore in rete è spuntata una sua foto d’infanzia che ha commosso tutti.

