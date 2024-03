“Ma è davvero lei?: l’inviato intervista la famosa del Gf ma non la riconosce

Gossip. Un’ex concorrente molto famosa del “Grande Fratello” non è stata riconosciuta dall’inviato che la stava intervistando. Scopriamo insieme di chi si tratta e che cosa è successo. (Continua a leggere dopo la foto)

L’ex gieffina non viene riconosciuta dall’inviato

Un‘ex partecipante del “Grande Fratello” non è stata riconosciuta dall’inviato che l’ha intervistata. Si tratta di Sarah Altobello, nota anche come showgirl e attrice, nonché partecipante a vari reality show. Nel 2019 ha preso parte a “L’Isola dei Famosi”, dove è stata coinvolta in un flirt con Paolo Brosio, e tre anni dopo è entrata nella casa del “Grande Fratello”. Nonostante ciò, c’è chi ancora non la riconosce. È quanto accaduto con l’influencer Stefano Scala, che l’ha fermata per strada per rivolgerle alcune domande. La reazione di Altobello alla gaffe dell’inviato è diventata immediatamente virale su TikTok. (Continua a leggere dopo la foto)

Sarah Altobello, la gaffe di Stefano Scala

Nel video pubblicato da Stefano Scala sul suo profilo TikTok ufficiale, si vede l’influencer avvicinare Sarah Altobello mentre si trovava seduta su una panchina in un parco. Stefano ha rotto il ghiaccio, domandandole immediatamente se potesse “disturbarla un secondo”. Sarah ha risposto subito di sì, ma ha voluto anche accertarsi che non si trattasse di “domande scomode”. A quel punto, Scala le ha spiegato apertamente che si trattava solo di una serie di domande comuni poste alle persone per strada e le ha domandato come si chiamasse. Sarah è rimasta molto sorpresa prima di pronunciare il suo nome e per non essere stata riconosciuta. Solamente quando l’influencer ha continuato con le domande ha collegato il volto di Sarah Altobello al reality del “Grande Fratello”. (Continua a leggere dopo la foto)

