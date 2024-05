La famosa coppia verso il divorzio: la possibile causa milionaria – Le voci di una separazione imminente si starebbero facendo sempre più insistenti. Stiamo parlando di una delle coppie più famose di Hollywood. Fonti vicinissime ai due attori dicono che l’unione scricchiola già da un po’ di tempo. (continua a leggere dopo le foto)

Possibile divorzio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck? Rumors assordanti riferiscono che i due sarebbero alle prese con una terapia di coppia, che starebbe seguendo per cercare di superare i loro problemi coniugali. L’obiettivo non replicare quanto accaduto nel 2004 quando tra copertine e lacrime i due si lasciarono spezzando i cuori anche dei fan. (continua a leggere dopo le foto)

Nei giorni scorsi, una fonte molto vicina alla coppia ha rivelato a «Us Weekly»: «Jen e Ben hanno problemi all’interno del loro matrimonio. Questa crisi è cominciata qualche mese fa quando lei ha iniziato a infoltire la sua agenda di impegni in vista del tour “This is Me… Now: A Love Story” che comincerà il mese prossimo. Loro viaggiano su binari paralleli per quanto riguarda il matrimonio: perché lei è molto presa dal lavoro e non si fa certo “tarpare” le ali da lui che, invece, è più introverso». Un’indiscrezione bomba rilanciata da alcuni siti italiani come «Leggo».

