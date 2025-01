“Tra quanto ci lasciamo”: Fabrizio Corona e Sara Barbieri, l’annuncio gela tutti

Fabrizio Maria Corona, classe 1974, è un personaggio televisivo e imprenditore italiano. Corona è famoso per essere stato per anni il re incontrastato dei paparazzi. Ora è diventato padre per la seconda volta grazie alla nascita del piccolo Thiago, frutto della relazione con la sua attuale fidanzata Sara Barbieri. L’uomo aveva già un figlio Carlos, nato dalla storia con la sua ex moglie Nina Moric. In queste ore, Fabrizio Corona e Sara Barbieri hanno fatto un annuncio che ha sconvolto tutti. (Continua a leggere dopo le foto)

Fabrizio Corona e Sara Barbieri, l’annuncio sulla loro relazione gela tutti

Sara Barbieri e Fabrizio Corona hanno rilasciato un’intervista doppia alle pagine del settimanle Chi, durante la quale hanno svelato qualcosa di più sulla loro relazione e sulla nascita del piccolo Thiago Corona. Tra Corona e la fidanzata ci sono ventisei anni di differenza. Su questo argomento Sara alle pagine di Chi, come riportato da Leggo, ha detto: “Gli anni sono l’ultima cosa, Fabrizio è la giovinezza, è un eterno Peter Pan. È sempre contento, coinvolgente e ti dà forza in tutto. È stato traumatico per loro, mio padre era molto preoccupato, mi disse: “Ora non hai più salvagenti”. Ma io sono più irrequieta di lui, ho avuto problemi di disturbi alimentari. I miei erano preoccupati ma ora guai a chi tocca Fabrizio per mia mamma”.

