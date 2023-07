Il mondo televisivo italiano è stato scosso negli ultimi tempi da una serie di cambiamenti nei palinsesti, suscitando stupore e sorpresa. Tra le novità più eclatanti, spicca “l’addio” di Barbara D’Urso, che non condurrà più il popolare programma Pomeriggio Cinque, e il passaggio di Bianca Berlinguer nella squadra di Mediaset. Questi stravolgimenti non sono passati inosservati nemmeno all’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, che ha voluto esprimere il suo punto di vista.

Corona su Ilary Blasi

Attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, Corona ha lanciato critiche verso tutto e tutti, iniziando il suo messaggio con le parole: “Finito il mondo D’Urso, finita finalmente l’epoca Fazio, la Berlinguer a Mediaset, la Gentili alle Iene…”. In un elenco talvolta confuso, nessuno è stato risparmiato, nemmeno la sua “acerrima” nemica Ilary Blasi, ricordata per un memorabile scontro in diretta durante una puntata del Grande Fratello. Corona ha deriso la conduttrice annunciando ironicamente l’apertura di un fantomatico canale per adulti su OnlyFans: “La Blasi a Las Vegas per sempre con prossima apertura Onlyfans”. Il suo discorso ha poi concluso con una domanda retorica: “La televisione dell’informazione sta cambiando e ci sarà una rivoluzione… voi siete pronti? Voi del settore sapete cosa fare?”. Naturalmente, Fabrizio Corona ha fornito la risposta più audace, che non poteva essere altrimenti: “Io si”. La sua sicurezza nel navigare le acque tumultuose della televisione non è mai stata messa in discussione.

Barbara D’Urso: il suo addio

La presenza di Barbara D’Urso nei palinsesti televisivi italiani è stata da sempre una costante. La sua energia, carisma e capacità di coinvolgere il pubblico hanno reso i suoi programmi molto popolari nel corso degli anni. La notizia del suo “addio” alla conduzione di Pomeriggio Cinque ha sorpreso molti spettatori e ha suscitato una certa curiosità sulle ragioni di questa decisione. Barbara D’Urso è una delle figure più riconoscibili e amate della televisione italiana. La sua carriera è caratterizzata da un impegno costante nel portare avanti programmi di successo, che spaziano dalla cronaca all’intrattenimento. Oltre a Pomeriggio Cinque, ha condotto molti altri programmi di successo come Domenica Live e Live – Non è la D’Urso. La sua capacità di trattare argomenti di attualità in maniera coinvolgente e diretta le ha permesso di conquistare un vasto pubblico di fedeli telespettatori.