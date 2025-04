Como, Fabregas nel mirino delle big: la sua decisione per la prossima stagione

Cesc Fabregas è uno degli allenatori più “chiacchierati” per la prossima stagione. Non solo in Italia, ma anche all’estero, è cresciuto l’interesse per l’ex centrocampista del Barcellona, che in panchina ha mostrato inventiva, idee e molto voglia di imparare, dando al Como, la squadra che allena, un gioco riconoscibile e conducendo la squadra a una salvezza quasi certa. Anche con l’aiuto della proprietà, che non ha lesinato investimenti importanti sui giocatori.

Ora il tecnico ha deciso di chiarire la sua posizione, dopo che Milan e Roma lo avevano messo nel loro radar. E la scelta per certi versi è sorprendente, per altri è la più logica: Fabregas rimane a Como. Niente panchine blasonate: il tecnico spagnolo ha scelto di restare sulla sponda del Lago, confermandosi alla guida della squadra anche per la prossima stagione.

Una decisione tutt’altro che scontata, se si pensa alla corte spietata di club importanti come quello rossonero, quello capitolino e anche il Lipsia in Germania. Ma l’ex centrocampista blaugrana ha deciso di dire no. Anzi: ha detto sì. Sì al progetto Como, che in pochi mesi è diventato qualcosa di più di una favola calcistica. Le ambizioni della proprietà sono ben note, così come le disponibilità finanziarie.

Grazie a una campagna acquisti oculata e al gioco propositivo del suo allenatore, il Como non è mai stato una cenerentola in Serie A, ma si è imposto come una realtà solida, ambiziosa e credibile. Lo si vede in campo, lo dicono i risultati, lo testimoniano gli occhi di chi osserva. Ed è per questo che in molti hanno provato a portare via Fabregas dal Sinigaglia. Invano.

Tra i frutti più pregiati del lavoro dell’ex Barça c’è l’esplosione di Nico Paz. Il talento argentino classe 2004 è diventato in poco tempo il centro del progetto tecnico comasco: oggi è un giocatore seguito dal Real Madrid e osservato con interesse anche dall’Inter. Fabregas punta forte su di lui, e farà di tutto per trattenerlo: la palla ora è nei piedi del ragazzo – e, in parte, anche in quelli di Florentino Perez.

Non è finita qui. La permanenza di Fabregas ha un altro effetto concreto: il Como eserciterà il diritto di riscatto su Alex Valle, terzino spagnolo anch’egli del 2004, arrivato in prestito dal Barcellona. Cesc lo considera un elemento chiave per il futuro, e la società è pronta a blindarlo con un nuovo contratto. Sei milioni il prezzo fissato. E il Como continua a sognare.

