Home | Fabio trovato morto in bagno dalla moglie: “Stava benissimo, nessun malessere”. Come è potuto succedere

La giornata di martedì 4 febbraio era iniziata come tutte le altre per Fabio Zaramella, 55 anni, residente a Santa Maria di Non, frazione di Curtarolo in provincia di Padova. La sveglia aveva suonato presto, preparandosi per una nuova giornata lavorativa. Poi il dramma pochi minuti dopo.

Fabio Zaramella trovato morto in bagno dalla moglie

Mentre si trovava in bagno, Fabio Zaramella è stato colpito da un malore improvviso che lo ha fatto accasciare al suolo senza emettere alcun grido o richiesta d’aiuto. La moglie, Valentina Salviato, preoccupata per l’insolito silenzio, ha aperto la porta del bagno trovando il marito privo di sensi sul pavimento, con la luce ancora accesa. In preda alla disperazione, ha immediatamente allertato i soccorsi e ha iniziato a praticare il massaggio cardiaco nel tentativo di rianimarlo. All’arrivo dei sanitari, le manovre di rianimazione sono proseguite per diversi minuti, ma purtroppo ogni sforzo si è rivelato vano.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva