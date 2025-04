F1, GP Suzuka: Verstappen straccia tutti e conquista una pole da sogno

GP Suzuka, pole da sogno per il campione del mondo di F1 Max Verstappen che partirà in prima fila con Lando Norris; terzo tempo per Piastri, poi Leclerc. Il quattro volte campione del mondo ha stampato un giro eccezionale in 1:26.983, nuovo record assoluto della pista, che gli è valso la partenza al palo beffando all’ultimo secondo le velocissime McLaren.

MAX VERSTAPPEN IS ON POLE!! 🥇



Norris e Piastri inseguono, Leclerc terzo, Hamilton in difficoltà

Alle sue spalle, staccato di soli 12 millesimi di secondo, si piazza Lando Norris, che scatterà comunque in prima fila. In seconda fila l’altra McLaren, quella di Oscar Piastri, a 44 millesimi da Verstappen, e Charles Leclerc, quarto con la Ferrari, ma già a 316 millesimi dal vertice. Terza fila per le due Mercedes: George Russell (+0.335) e il rookie Andrea Kimi Antonelli, protagonista di una qualifica solidissima con un distacco di 572 millesimi dal leader.

In quarta fila troviamo il sorprendente Isack Hadjar, autore di un’ottima prestazione al volante della Racing Bulls, e Lewis Hamilton, solo ottavo a 627 millesimi dalla pole, penalizzato nel finale dalle condizioni di traffico in pista. Chiudono la top ten Alexander Albon su Williams e il sorprendente Oliver Bearman, che porta la sua Haas-Ferrari in quinta fila con un’ottima prova in Q3.

Le posizioni dalla sesta fila in giù, Sainz penalizzato

In sesta fila si piazzano Pierre Gasly (Alpine) e Fernando Alonso (Aston Martin). Seguono i due “staffettisti” della Red Bull e Racing Bulls, Liam Lawson e Yuki Tsunoda, con il neozelandese davanti al giapponese idolo di casa.

Brutta qualifica per Carlos Sainz, penalizzato di tre posizioni per “impeding” ai danni di Hamilton nel Q2. Lo spagnolo scatterà quindi dalla quindicesima posizione, affiancato da Nico Hulkenberg (Sauber).

In nona fila troviamo Gabriel Bortoleto (Sauber) e Esteban Ocon (Haas). Chiudono lo schieramento Jack Doohan, reduce da un incidente il venerdì, e Lance Stroll, in grande difficoltà sulla Aston Martin.

Griglia di partenza – GP Giappone 2025

Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) George Russell (Mercedes) Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) Isack Hadjar (Racing Bulls) Lewis Hamilton (Mercedes) Alexander Albon (Williams) Oliver Bearman (Haas) Pierre Gasly (Alpine) Fernando Alonso (Aston Martin) Liam Lawson (Racing Bulls) Yuki Tsunoda (Racing Bulls) Carlos Sainz (Ferrari) * Nico Hulkenberg (Sauber) Gabriel Bortoleto (Sauber) Esteban Ocon (Haas) Jack Doohan (Alpine) Lance Stroll (Aston Martin)

