Ferrari, Vasseur sorride: “Manca poco”, le parole di Hamilton e Leclerc dopo l’FP2

La Ferrari ha affrontato le prove libere al Gran Premio del Giappone in una giornata caratterizzata da alti e bassi. La prima sessione è filata via liscia, on Charles Leclerc e Lewis Hamilton che hanno mostrato soddisfazione per il bilanciamento delle loro vetture. La seconda sessione è stato un incubo a causa delle continue interruzioni e bandiere rosse che hanno spezzato il ritmo e costretto i team a rivedere le loro strategie.

Sebbene l’incertezza abbia regnato nel pomeriggio, il Team Principal della Ferrari, Frédéric Vasseur, ha espresso un bilancio positivo: “È stato molto difficile mettere tutto insieme, ma Charles e Lewis sono soddisfatti del bilanciamento”, ha dichiarato Vasseur, sottolineando che la squadra non è troppo distante dalla McLaren.

La Ferrari ha mostrato un buon passo nelle prime fasi, anche se il vero test si terrà nelle sessioni successive. Vasseur ha anche ricordato che le condizioni meteo sarebbero cambiate drasticamente: “Domani il vento girerà a 180°, cambiando completamente il bilanciamento della vettura. Ciò rende tutto ancora più interessante.”

Con il meteo incerto e le condizioni in continuo mutamento, la Ferrari si è trovata ad affrontare sfide impreviste. Nonostante il caos della seconda sessione, Hamilton ha chiuso con il quarto tempo, mentre Leclerc si è classificato settimo. La situazione lascia presagire che la terza sessione di prove libere, prevista per domani mattina, sarà fondamentale per raccogliere dati vitali, in particolare sulla gestione del carburante in condizioni di gara.

Ferrari, le parole dei piloti dopo le prove

Lewis Hamilton ha commentato con ottimismo: “È stata una giornata positiva su una pista incredibile. Il nuovo asfalto ci permette di spingere di più, soprattutto nel primo settore.” Il pilota britannico ha poi aggiunto: “Dopo una prima sessione non perfetta, la squadra ha fatto grandi progressi e la direzione sembra quella giusta”.

“Con il meteo in cambiamento, sarà fondamentale restare concentrati. La posizione è buona, ma la strada è ancora lunga.” Un altro aspetto che ha colpito Hamilton è stata la grande partecipazione dei tifosi del team di Maranello: “È emozionante vedere tanti tifosi in rosso, con la speranza di regalare loro un grande weekend”.

Charles Leclerc, un po’ meno entusiasta, ha parlato di una giornata che, seppur complicata dalle interruzioni, è stata utile per apprendere di più sulla sua vettura: “Abbiamo provato diversi setup e sento di aver imparato molto sulla nostra vettura e su come poterne estrarre il massimo.”

Leclerc ha però spiegato che la seconda sessione non ha permesso di concludere il lavoro a causa delle bandiere rosse e del traffico che ha compromesso i suoi giri: "Non siamo riusciti a mettere tutto insieme, ma credo che la nostra prestazione sia migliore di quanto sembri sulla carta in questo momento".

Il pilota monegasco ha concluso parlando della variabilità delle condizioni del meteo: “Sarà interessante vedere come il cambiamento delle condizioni meteo, in particolare per quel che riguarda la direzione del vento, influenzerà le sessioni di domani”.

Il team Ferrari può essere soddisfatto del lavoro svolto, anche se consapevole che la vera sfida comincerà solo quando il meteo cambierà. Vasseur, Leclerc e Hamilton sembrano fiduciosi, ma la strada verso un risultato positivo a Suzuka è ancora lunga.

Sarà fondamentale, infatti, mantenere la concentrazione e adattarsi rapidamente ai cambiamenti, proprio come ha sottolineato il team principal della Scuderia: “Il vento cambierà e con esso anche il bilanciamento, ma siamo vicini al nostro obiettivo. Adesso, dobbiamo essere pronti per domani”.

