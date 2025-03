GP Shanghai, choc Ferrari: Hamilton e Leclerc squalificati, il motivo

Il Gran Premio di Cina si chiude con un clamoroso colpo di scena per le Ferrari. Charles Leclerc e Lewis Hamilton sono stati squalificati a seguito delle verifiche tecniche post-gara condotte dagli ispettori della FIA.

BREAKING: Pierre Gasly, Charles Leclerc and Lewis Hamilton have been disqualified from the Chinese Grand Prix



Gasly and Leclerc's cars were found to be underweight, while Hamilton's car was deemed to have excessive skid wear#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/2YPuFk8DZL