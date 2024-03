14 marzo 2024, il Milan si gioca l’accesso ai quarti di finale dell’Europa League 2023-2024 in casa dello Slavia Praga. Memori del successo della partita di andata a San Siro, i rossoneri si stanno scaldando per scendere in campo e regalarci una serata indimenticabile. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul match di stasera.

Slavia Praga – Milan: le probabili formazioni

La scorsa settimana la squadra rossonera ha battuto la rivale nella partita di andata. Il risultato di 4-2 ha garantito alla squadra di Stefano Pioli un margine di vantaggio importante per superare il turno anche in caso di sconfitta con un solo goal di scarto. Per lo Slavia Praga, allenato da Trpisovsky, non resta che dare il massimo oggi in campo per cercare di rimontare e regalare uno spettacolo avvincente ai suoi tifosi. Vediamo le probabili formazioni per la partita di oggi.

SLAVIA PRAGA (4-2-3-1) – Stanek; Vlcek, Holes, Zima, Boril; Provod, Dorley; Doudera, Jurecka, Wallem; Chytil.

MILAN (4-2-3-1) – Maignan; Calabria, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Musah, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

Ad arbitrare la partita ci sarà lo svedese Glenn Nyberg.

Una serata da non perdere: ecco dove seguire l’incontro

La squadra ceca e i rossoneri di Stefano Pioli si confronteranno in campo nell’Eden Aréna di Praga nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 14 marzo 2024. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 18.45. Il match Slavia Praga-Milan sarà trasmesso in tv su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport 4K (canale 213) e in live-streaming su NOW e DAZN.