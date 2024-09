Roma-Athletic 1-1, non basta alla Roma il gran gol di Dovbyk per battere un Athletic arcigno e determinato all’Olimpico, nel primo turno di Europa League. All’Olimpico nel primo tempo i giallorossi faticano un po’ a trovare i giusti meccanismi in avvio, poi aumentano i giri e sbloccano la gara con un’incornata di Dovbyk (32′) su assist di Angelino. Nella ripresa i baschi aumentano la pressione anche grazie ai cambi e pareggiano i conti nel finale grazie a un colpo di testa di Paredes (85′) sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Juric ha insistito sul 3-4-2-1 ma cambiando qualche interprete rispetto alla buona prova in campionato con l’Udinese. Dietro si è visto il trio Mancini-Ndicka-Hermoso, a centrocampo invece spazio a Kone e Cristante con Angelino e Celik sugli esterni. Davanti Dybala (sostituito poi al 46′ per un affaticamento) e Baldanzi alle spalle di Dovbyk.