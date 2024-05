Europa League, le probabili formazioni di Roma-Bayer Leverkusen

Calcio. In attesa del fischio d’inizio per l’importante sfida di Europa League tra Roma e Bayer Leverkusen, le probabili formazioni sono oggetto di grande interesse per i tifosi. Entrambe le squadre si preparano a scendere in campo giovedì 2 maggio 2024 alle ore 21:00. (Continua a leggere dopo la foto)

Europa League, Roma-Bayer Leverkusen: le probabili formazioni

Svilar si prepara a difendere i pali contro l’attacco del Bayer Leverkusen, guidato da Wirtz & Co. Karsdorp è una scelta quasi obbligata sulla destra, con l’assenza di Celik e Kristensen. Mancini e Ndicka formano la diga centrale, mentre Spinazzola si schiera a sinistra. A centrocampo, Paredes, Cristante e Pellegrini gestiranno il gioco, mentre El Shaarawy e Dybala ispireranno il rientrante Lukaku in attacco. Gli occhi dei tifosi sono puntati su questa formazione, pronti a sostenere la Roma in questa importante sfida di Europa League. (Continua a leggere dopo la foto)

Le possibili scelte di De Rossi

Un triplice colpo di fortuna per De Rossi e la Roma: il ritorno di Smalling, Paredes e Lukaku dà un enorme sollievo al club giallorosso. Sebbene Smalling sia ancora incerto per l’undici iniziale, la loro presenza è un’arma vincente in un momento in cui sono necessarie rotazioni lunghe e una panchina di qualità. Tuttavia, la squadra dovrà fare a meno di Huijsen e Kristensen, esclusi dalla lista UEFA, mentre l’assenza forzata di Celik a causa dell’espulsione contro il Milan complica ulteriormente le cose. (Continua a leggere dopo la foto)

Dove e quando vedere la partita

La gara sarà trasmessa in chiaro su Rai 1, mentre gli abbonati potranno seguirla in diretta su DAZN e Sky Sport, disponibili anche in streaming tramite le rispettive app per smart TV, smartphone e tablet sia su iOS che su Android. Inoltre, è possibile installare l’app su Fire TV Stick. Per rimanere aggiornati, i tifosi possono contare su Romanews, che fornirà aggiornamenti in tempo reale tramite il sito e i canali social come Facebook, Twitter e Instagram, prima, durante e dopo la partita.