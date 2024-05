Home | Europa League, l’Atalanta regge l’urto del Marsiglia e resta in corsa per la finale

Europa League, l’Atalanta regge l’urto del Marsiglia e resta in corsa per la finale – Verdetto rinviato al ritorno al “Gewiss Stadium”. L’Atalanta è riuscita a resistere dall’assedio dell’Olympique Marsiglia, riuscendo a portare a casa un prezioso pareggio per 1-1. Alla rete iniziale di Scamacca l’Atalanta ha risposto nel primo tempo con un gol di Mbemba. (continua a leggere dopo le foto)

Europa League, l’Atalanta regge l’urto del Marsiglia e resta in corsa per la finale

Nel primo round della semifinale di Europa League l’Atalanta ha pareggiato 1-1 con l’Olympique Marsiglia. Il discorso qualificazione è rimandato al ritorno a Bergamo tra una settimana. Al Velodrome nel primo tempo Scamacca (11′) ha aperto le danze con un diagonale preciso, poi Mbemba (20′) ha pareggiato dal limite con l’aiuto del palo. Nella ripresa gli uomini di Gasset hanno spinto parecchio, ma la difesa nerazzurra è riuscita a tenere botta. Qualche esempio? Al 42’ c’è stato il contropiede del Marsiglia con Harit che ha pescato Aubameyang, ma l’ex Arsenal si è divorato un’occasione ghiotta calciando a lato a tu per tu con Musso. Il prossimo giovedì si giocherà il ritorno a Bergamo e l’obiettivo resterà davanti agli occhi dei nerazzurri per sette giorni pieni: “Dovremo fare una grande partita in casa, ma questo è un ottimo risultato, ora dobbiamo vincere, è chiaro che vogliamo andare in finale”, ha detto l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini. (continua a leggere dopo le foto)

Le parole del ct Gasperini dopo il match

“Dovremo essere molto più bravi in attacco rispetto a quello che abbiamo fatto oggi, anche se l’azione del gol è stata una grande giocata. È stato un risultato importante perché su questo campo il Marsiglia ha perso quest’anno solo una volta, contro il Paris Saint-Germain. Questo è uno stadio meraviglioso per quello che trasmette alla squadra in campo, ha dato una spinta in più, vuol dire che noi siamo stati bravi anche se abbiamo avuto dei momenti di sofferenza, non era facile in questo ambiente giocare con questa personalità. I ragazzi sono stati bravi, avevano un gran ritmo e delle belle velocità, abbiamo giocato con coraggio. Conoscevo già il Marsiglia, magari in campionato non ha avuto la giusta continuità, ma mi aspettavo questa squadra. Bisogna avere rispetto dell’avversario, quando si viene a giocare su questi campi bisogna avere anche la percezione di quelli che sono gli avversari, noi abbiamo giocato senza presunzione, questo ci ha aiutato”, ha concluso dopo il match Gasperini.