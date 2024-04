Eurolega, la pesante nota del Panathinaikos: “Maccabi favorito per motivi politici”

Il Maccabi Playtika ha conquistato la prima gara della serie playoff contro il Panathinaikos a Oaka. Dopo una partita nella quale la squadra di Tel Aviv ha dovuto rincorrere quella greca, uno sprint negli ultimi minuti ha portato alla vittoria. L’esito della partita però non è andato giù a tutti. La società di Dimitris Giannakopoulos ha pubblicato un durissimo comunicato stampa nel quale accusa Eurolega di favorire il Maccabi per motivi politici. (Continua dopo le foto)

Eurolega, Maccabi favorito? la pesante accusa del Panathinaikos

Questa mattina è arrivata una durissima nota da parte del Panathinaikos a Eurolega. “Purtroppo, ancora una volta, arrivati ​​al punto più critico della stagione in Eurolega e dopo aver fatto una grande fatica come Panathinaikos per tornare sui gradini più alti, abbiamo assistito ad una “operazione cruda” presa dal ricordo dei “massacri” subiti nei giorni di Jordi Bertomeu (ex CEO di Eurolega ndr). Non vogliamo credere che le cose tragiche che stanno accadendo in tutto il mondo e che ci rattristano tutti (in Russia, Ucraina, Palestina e Israele) possano influenzare il basket professionistico”, la pesante accusa della società greca. Il Panathinaikos quindi ha voluto precisare che il basket non dovrebbe essere usato “per curare ferite e situazioni che le persone attraversano”. Non è giusto nei confronti degli atleti appassionati e dei tifosi “con i soldi che investe e con l’enorme sforzo che mette in campo, si rialza, batte i pugni sul tavolo e combatte fino alla fine in modo giustificato senza considerare le conseguenze”, la nota del Panathinaikos che “ha 116 anni di storia, forse più di alcuni Stati. Infine, mostrate il dovuto rispetto e smettete di sottovalutare il prodotto”.

