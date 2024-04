Basket, serie A: Olimpia Milano aggancia la vetta, Trento ai play off

Basket. Basket, l‘Olimpia Milano raggiunge la vetta della classifica. Nel frattempo, Trento si assicura un posto nei playoff vincendo lo scontro contro Napoli. Scopriamo insieme tutti i dettagli. (Continua a leggere dopo la foto)

Basket, serie A: Olimpia Milano aggancia la vetta

L’Olimpia Milano domina Scafati con un chiaro 99-77, raggiungendo così Brescia in testa alla Serie A di basket al termine della 28ª giornata. Nel frattempo, Trento si assicura un posto nei playoff con una vittoria per 103-93 contro Napoli, sfruttando un eccellente quarto quarto. Brindisi resta in lotta per la salvezza con una rimonta vincente contro Pistoia, finita 96-90. Nel derby veneto, Venezia batte Treviso con un solido 91-78. Varese mantiene la categoria con una convincente vittoria per 112-88 contro Sassari, ormai fuori dalla top eight. Milano domina sin dall’inizio, con Shields come protagonista, e conduce la partita fino al trionfo finale per 99-77, che la porta in vetta alla classifica insieme a Brescia. Scafati, invece, vede allontanarsi l’obiettivo playoff. (Continua a leggere dopo la foto)

Basket, successo per Venezia nel derby veneto

Venezia trionfa nel derby veneto, battendo Treviso 91-78 in casa. La partita inizia in equilibrio, con Treviso che prova a correre con Robinson e Bowman. Simms e Tucker mettono a segno punti cruciali per la Reyer, portandola in vantaggio al termine del primo quarto con 21-19. Nel secondo quarto, Venezia accelera, segnando 31 punti, guidata da Wiltjer. La Nutribullet fatica sia in attacco che in difesa, e all’intervallo la Umana conduce 52-36. Dopo la pausa, Treviso cerca di rientrare, ma Venezia tiene gli avversari a distanza. Nonostante il buon momento di Treviso nel quarto periodo, con un ispirato Olisevicius, Parks risponde con freddezza, conducendo la Reyer alla vittoria. Venezia consolida così il quarto posto, mentre Treviso resta a un solo successo dalla zona retrocessione. (Continua a leggere dopo la foto)

