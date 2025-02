Febbraio si preannuncia un mese cruciale per l’Eurolega, con sfide decisive che potrebbero cambiare gli equilibri della competizione. Le migliori squadre del continente si affrontano in match ad alta intensità, tra duelli al vertice e scontri diretti per la corsa ai playoff. Dalle grandi classiche alle sorprese della stagione, ogni partita promette spettacolo e colpi di scena. Andiamo alla scoperta dei match più attesi di febbraio 2025.

(Foto di Stefanos Kyriazis/NurPhoto via Getty Images)

Paris-Olympiacos

Quello tra Paris e Olympiacos è uno scontro di alta classifica. Ad affrontarsi infatti sono rispettivamente la quarta e la prima nel girone unico dell’Eurolega. Il Paris arriva con grande fiducia dopo la vittoria sull’Asvel, che ha confermato la solidità della sua stagione. A dispetto delle aspettative di un possibile calo, la squadra francese ha mantenuto alto il livello di gioco, trascinata da un T.J. Shorts sempre decisivo, anche nelle serate meno brillanti. Fondamentale sarà il contributo di Nadir Hifi, Collin Malcolm e Tyson Ward, mentre il rientro di Daulton Hommes aggiunge ulteriore profondità al roster.

Dall’altra parte, l’Olympiacos ha risposto alla sconfitta con il Fenerbahce battendo l’Anadolu Efes e ribadendo il suo status di favorita per il titolo. Sasha Vezenkov continua a dominare, con prestazioni di alto livello e un’efficienza impressionante. Evan Fournier si è perfettamente integrato nel sistema di Bartzokas, mentre il reparto lunghi, guidato da Fall e Milutinov, garantisce stabilità sotto canestro. Con qualche incertezza difensiva emersa di recente e l’assenza di Thomas Walkup, i greci dovranno evitare cali di concentrazione per non rischiare un altro passo falso.

(Foto di Aitor Martin/Euroleague Basketball via Getty Images)

Panathinaikos-Fenerbahce

Quella in programma il 4 febbraio alle 20:15 sarà una delle sfide più attese del mese di febbraio. Ad affrontarsi saranno il Panathinaikos e il Fenerbahce Beko, per una sfida ai vertici della classifica. Il Panathinaikos è chiamato a reagire dopo la sconfitta contro l’Armani Milano, con l’obiettivo di difendere il proprio campo e tornare alla vittoria.

Come sottolineato da coach Ergin Ataman, ogni partita casalinga da qui alla fine della stagione sarà decisiva per restare in corsa per i playoff e le Final Four. Sul fronte del roster, Kostas Sloukas sarà regolarmente a disposizione, mentre Kostas Antetokounmpo è stato escluso per scelta tecnica. Il Fenerbahce arriva invece in grande forma, forte di sei vittorie consecutive in Eurolega. L’atmosfera sarà incandescente all’OAKA, con il tutto esaurito sugli spalti. La direzione arbitrale sarà affidata a Juan Carlos Garcia, Rain Peranti e Kristaps Konstantinovs.

Il coach della squadra greca Ergin Ataman ha sottilineato l’importanza della partita: “Dobbiamo vincere tutte le partite casalinghe rimanenti. Questa è la realtà per noi. Se non ce la facciamo, ci dimentichiamo delle Final Four o dei Playoff. Dobbiamo vincere. Il Fenerbahce ha vinto le ultime sei partite di Eurolega. La settimana scorsa sono venuti qui e hanno battuto l’Olympiacos, che è primo in classifica, molto chiaramente. Quindi sarà una partita molto impegnativa. Dobbiamo essere molto aggressivi, pronti per una partita come quella contro l’Olympiacos di due settimane fa. La nostra situazione in Eurolega in questo momento è piuttosto critica e dobbiamo iniziare la partita in modo aggressivo“.

Olimpia Milan-Monaco

Il prossimo 27 febbraio alle ore 20:30 l’Olimpia Milano ospiterà al Forum il Monaco in un match che sarà molto importante per la classifica dei meneghini. Attualmente in decima posizione, Milano si gioca l’accesso ai playoff in questo mese delicato. Le partite contro Bayern e Zaligiris sono i prossimi – imminenti – impegni della squadra allenata da Ettore Messina, ma probabilmente sarà quella del Monaco il vero e proprio spartiacque per mettere a fuoco il destino europeo della squadra.

Preparandosi allo sprint finale, il coach di Milano, Ettore Messina, ha presentato la partita che vedrà l’Olimpia affrontare il Bayern Monaco: “Ovviamente è una partita molto importante – argomenta coach Ettore Messina – come d’altronde d’ora in avanti lo sarà ognuna delle dieci gare che ci restano da giocare e decideranno il destino di tutte le squadre. Il Bayern è una squadra a gran ritmo soprattutto in casa, con una difesa aggressiva e le tante soluzioni che ha a disposizione in attacco, con il gioco interno di Booker e i tanti tiratori perimetrali. Difendere bene in transizione, controllare i rimbalzi e selezionare bene i tiri saranno le tre chiavi di volta della nostra partita“.

