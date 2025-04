La stagione 2025 delle competizioni europee di basket entra nel vivo, e l’Eurocup e la FIBA Champions League promettono spettacolo e sorprese. Se la prima continua a rappresentare il trampolino di lancio per i club che puntano alla gloria in Eurolega, la seconda invece si conferma come un torneo in crescita, capace di offrire sfide ad alta intensità e rivelare nuovi talenti. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

(Foto di Esra Bilgin/Anadolu via Getty Images)

Siamo nelle fasi più calde della stagione. L’Eurocup è giunta alle semifinali, dove spiccano formazioni solide e abituate a palcoscenici internazionali, mentre la FIBA Champions League si appresta a proporre i quarti, con club pronti a dar battaglia per il titolo. Andiamo alla scoperta delle squadre da tenere d’occhio in queste due competizioni, analizzando punti di forza, ambizioni e possibili outsider pronte a stupire.

Eurocup: finale Tel Aviv-Gran Canaria

Le semifinali di EuroCup hanno regalato emozioni e colpi di scena, decretando le due finaliste: Gran Canaria e Hapoel Tel-Aviv. Entrambe hanno ribaltato il pronostico vincendo in trasferta. Gli spagnoli hanno espugnato Istanbul battendo il Bahcesehir 72-76 grazie a un Caleb Homesley decisivo nel finale. Gli israeliani, invece, hanno compiuto l’impresa a Valencia (92-94) con un canestro sulla sirena di Marcus Foster, autore di 22 punti, supportato da un monumentale Antonio Blakeney (32 punti e 9 rimbalzi).

Gran Canaria ha mostrato grande solidità mentale, resistendo alla pressione turca e trovando nel collettivo la chiave del successo. Il coach Jaka Lakovic ha sottolineato le difficoltà della serie e il fitto calendario, ma ora punta al titolo. Dall’altra parte, l’Hapoel di Dimitris Itoudis ha eliminato una delle squadre favorite, imponendo il proprio ritmo in un match teso fino all’ultimo possesso.

La finale, al meglio delle tre gare, inizierà l’8 aprile alla Smokov Arena, sede “provvisoria” dell’Hapoel. Gara-2 si giocherà l’11 aprile alla Gran Canaria Arena, mentre l’eventuale gara-3 è fissata per il 16 aprile. In palio non solo il trofeo, ma anche un prezioso pass per la prossima Eurolega.

(Foto di Cem Tekkesinoglu/Anadolu via Getty Images)

I quarti di finale di FIBA Champions League

Il sorteggio dei quarti di finale della Basketball Champions League 2024-25, svoltosi nella Patrick Baumann House of Basketball, ha definito il tabellone fino alla Final Four. Le squadre qualificate sono state divise in due fasce: nel Pot 1 le vincitrici dei rispettivi gironi degli ottavi di finale, mentre nel Pot 2 le seconde classificate.

I quarti di finale, che inizieranno l’8 aprile, si disputeranno con una serie al meglio delle tre partite. Le squadre del Pot 1 avranno il vantaggio del fattore campo, giocando in casa gara-1 ed eventualmente gara-3. Gli accoppiamenti vedranno La Laguna Tenerife affrontare la Bertram Derthona Basket, mentre l’ERA Nymburk sfiderà il Galatasaray. L’AEK Betsson BC se la vedrà con il Nanterre 92, e l’Unicaja affronterà la Pallacanestro Reggiana.

Le vincenti accederanno alla Final Four, che si disputerà in gara secca con semifinali e finalissima. Il sorteggio ha già stabilito i possibili incroci: la vincente tra Tenerife e Derthona affronterà quella tra Nymburk e Galatasaray, mentre l’altro posto in finale sarà conteso tra le vincenti di AEK-Nanterre e Unicaja-Reggiana.

La competizione, giunta alla sua nona edizione, è iniziata con 24 squadre nei tornei di qualificazione di settembre, da cui sono emerse quattro formazioni poi inserite nella Regular Season. Le 32 squadre partecipanti si sono affrontate in gironi all’italiana, con le prime classificate che hanno ottenuto l’accesso diretto agli ottavi di finale, mentre le seconde e terze hanno dovuto passare dai Play-In. Dopo un’intensa fase a eliminazione diretta, la corsa al titolo è ora entrata nella sua fase più calda. In palio un trofeo che garantisce prestigio e visibilità a livello internazionale.

