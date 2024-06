Calcio. Euro 2024, è il giorno di Spagna-Italia: le probabili formazioni e le ultime notizie. Spagna e Italia questa sera si sfideranno alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen con l’obiettivo di staccare il pass per gli ottavi di finale con un turno d’anticipo. È una delle gare più attese della fase a gironi, una partita che Luciano Spalletti vorrà affrontare senza snaturare l’identità di un’Italia che vuole sfidare le furie rosse con lo stesso atteggiamento mostrato sabato sera a Dortmund. Anche de la Fuente, in conferenza stampa, ha esibito grande rispetto per la Nazionale di Luciano Spalletti. (Continua a leggere dopo le foto)

Oggi, giovedì 20 giugno alle ore 21, l’Italia di Luciano Spalletti continuerà il suo percorso a Euro2024: la seconda gara del gruppo B sarà contro la Spagna al Veltins-Arena di Gelsenkirchen. Il fischio d’inizio sarà alle ore 21.00. Gli Europei in Germania potranno essere visti sui canali Sky e in streaming su NowTV e Sky Go: per gli abbonati verranno trasmessi tutti i 51 match, di cui 20 in esclusiva. Sulla Rai sarà possibile guardare tutte le partite dell‘Italia. Gli altri match degli Europei saranno in chiaro sui canali Rai 1, Rai 2, Rai SportHD e in streaming su RaiPlay (oltre che la copertura radiofonica integrale tramite Radio Rai). Le probabili formazioni:

Spagna (4-3-3): Unai Simon, Carvajal, Le Normand, Nacho, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Morata, Nico Williams. A disposizione: Raya, Remiro, Vivian, Merino, Joselu, Olmo, Ferran Torres, Grimaldo, Laporte, Alex Baena, Zubimendi, Oyarzabal, Jesus Navas, Fermin Lopez, Perez.

Italia (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Jorginho, Barella; Chiesa, Frattesi, Pellegrini; Scamacca. A disposizione: Vicario, Meret, Gatti, Buongiorno, Mancini, Darmian, Bellanova, Cambiaso, Cristante, Fagioli, Folorunsho, El Shaarawy, Zaccagni, Retegui.