Home | La Spagna è campione d’Europa per la quarta volta

Euro 2024, Spagna campione d’Europa per la quarta volta. Sono bastati i tempi regolamentari alle Furie Rosse per aggiudicarsi il quarto torneo continentale battendo per 2-1 un’Inghilterra dignitosa ma evidentemente inferiore sotto ogni aspetto, nonostante il pareggio agguantato a 20 minuti dal termine del match.

Dopo la rete che ha sbloccato il match al 47′ con Nico Williams su assist del solito Yamal, la Spagna ha sprecato diverse occasioni per raddoppiare subendo il pareggio di Palmer al 73′, appena entrato in campo. La rete della vittoria però è arrivata all’86’ con una spaccata vincente di Oyarzabal su assist di Cucurella.

La Spagna è quindi campione d’Europa per la quarta volta, più di qualsiasi altra nazionale europea. Durante Euro 2024, ha vinto tutte e sette le partite disputate, grazie al contributo decisivo di due giovani talenti, Lamine Yamal e Nico Williams. I due talenti sono stati protagonisti anche nella finale di Berlino, il momento finora più importante della loro breve carriera. Il 2-1 segnato contro l’Inghilterra celebra il successo delle Furie Rosse, che hanno trovato crescita e supporto sotto la guida del loro allenatore de la Fuente. Con questa vittoria, la Spagna ha inflitto un duro colpo all’Inghilterra, ancora una volta delusa e vicina a spezzare una maledizione che sembra durare da sempre.