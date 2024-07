Calcio. Euro 2024 semifinali al via con Spagna-Francia: le probabili formazioni. L’Europeo 2024 è giunto alla fase delle simifinali. Questa sera, 9 Luglio 2024, alle ore 21.00 si sfideranno Spagna e Francia. La Nazionale di De la Fuente e quella di Deschamps scendono in campo dopo aver eliminato rispettivamente Germania e Portogallo. La partita tra Spagna e Francia sarà trasmessa in diretta e chiaro su Rai 1. L’alternativa, per i clienti abbonati, è quella di vedere la gara su Sky: i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Spagna-Francia sarà disponibile in diretta streaming su Rai Play (app gratuita delal Rai a cui si può accedere anche tramite sito), su SkyGo (app riservata ai clienti Sky senza costi aggiuntivi), e su NOW (selezionando il pacchetto Pass Sport). (Continua a leggere dopo le foto)

Di seguito le probabili formazioni di Spagna-Francia: SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Navas, Nacho, Laporte, Cucurella; Fabian Ruiz, Rodri; Yamal, Dani Olmo, N. Williams; Morata. CT: De la Fuente. FRANCIA (4-3-1-2): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, T. Hernandez; Kanté, Tchouameni, Rabiot; Griezmann; Kolo Muani, Mbappé. CT: Deschamps. Alla fine del match avremo la prima finalista di Euro2024.