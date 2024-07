Home | Euro 2024, al via i quarti di finale: oggi in campo le favorite

Calcio. Euro 2024, al via i quarti di finale: oggi in campo le favorite. Il campionato europeo di calcio UEFA (in inglese UEFA European Championship), noto ufficialmente con il nome commerciale di UEFA EURO dal 1996, è il massimo torneo calcistico per squadre nazionali maschili europee. Nato nel 1960 da un’idea del dirigente sportivo francese Henri Delaunay, è organizzato dalla UEFA e si disputa ogni quattro anni. Il campionato europeo di calcio 2024 o UEFA EURO 2024, noto anche come Germania 2024, è la 17ª edizione del campionato europeo di calcio, che si disputa in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024. Al momento il torneo è giunto nella fase dei quarti di finale. (Continua a leggere dopo le foto)

Dopo due giorni di pausa si ricomincia dai quarti di finale. E sono subito incroci da brivido quelli da cui usciranno le prime due semifinaliste: alle 18 alla Mercedes-Benz Arena di Stoccarda si sfidano Spagna e Germania mentre alle 21 al Volksparkstadion di Amburgo tocca a Francia e Portogallo. Spagna e Germania, sono le squadre che hanno vinto più volte l’Europeo, tre ciascuna: se una della due dovesse trionfare, diventerebbe la prima a raggiungere quota 4. Alle 21 poi c’è Francia-Portogallo. La Nazionale di Deschmaps partiva come favorita, ma non si è mai davvero accesa. I francesi sono arrivati ai quarti senza mai segnare un gol su azione. Se dici Portogallo dici Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse al sesto europeo è a caccia del primo gol in questa edizione per recuperare il rigore sbagliato contro la Slovenia.