Calcio. Euro 2024, meno 3 al debutto degli Azzurri: rientra Barella. Il campionato europeo di calcio 2024 o UEFA EURO 2024, noto anche come Germania 2024, sarà la 17ª edizione del campionato europeo di calcio. Dopo l’edizione itinerante del 2020, torna a essere organizzato da un solo Paese ospitante, che in questo caso sarà la Germania. Per la Germania sarà la terza volta da nazione ospitante dopo le passate edizioni del 1988 (come Germania Ovest) e 2020 (quattro partite furono disputate a Monaco di Baviera). Sarà quindi il primo europeo disputato solamente sul suolo tedesco unificato. La nazionale campione in carica è l’Italia. (Continua a leggere dopo la foto)

“Allora ci sembrava di giocare in casa, sono convinto che accadrà lo stesso in questo Europeo” ha dichiarato Buffon, che al termine dell’allenamento è stato anche tra i più ricercati per foto e autografi. Al rito degli autografi e delle foto non poteva sottrarsi Nicolò Barella, impegnato su un campetto laterale facilmente ‘attaccabile’ dai tifosi: prime corse sul campo dopo otto giorni di terapie e lavoro conservativo, primi scatti, primi calci al pallone. Le impressioni dello staff sono positive: il centrocampista dell’Inter è in grado di rientrare per la partita d’esordio contro l’Albania, in programma sabato 15 Giugno alle ore 21.00, e se non giocherà sarà soltanto per un eccesso di prudenza in vista di partite sulla carta più difficili.