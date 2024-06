Euro 2024 Italia-Albania finisce 2-1 il debutto degli Azzurri in Germania. Partita di sofferenza per i ragazzi di Spalletti, subito sotto dopo 23 secondi (il gol più veloce mai subito negli Europei) per un errore difensivo sfruttato da Bajrami. Poco dopo però l’Italia torna in gara col gol di Bastoni sugli sviluppi di un corner (11′), per poi ribaltare il risultato con Barella da fuori area (16′). Primi tre punti per Spalletti.

“Abbiamo sempre la bischerata in canna”, ha commentato a caldo il Ct Luciano Spalletti che poi però si è detto soddisfatto della reazione degli Azzurri e di quel che ha visto dopo in campo. “Si sono viste tante cose buone, che devono però portare da qualche parte. Fini a sé stesse non servono a niente. C’era la possibilità di andare a far male più volte, non siamo andati a prendere la direzione del finire l’azione il prima possibile. Spesso siamo tornati indietro, invece bisogna vedere se ci siamo ritagliati uno spazio per finire l’azione”.

Nel complesso, si è vista un’Italia dominante nel gioco, anche se a volte un po’ lenta nella manovra a centrocampo dove il solo Barella ha provato a verticalizzare e poco incisiva nell’ultimo passaggio: note positive, oltre al centrocampista nerazzurro, il debutto di Calafiori e un Chiesa apparso in palla. Ora giovedì la Spagna.