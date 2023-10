Empoli-Atalanta 0-3: Scamacca super, tre punti importanti per Gasperini

L’Atalanta si è imposta in trasferta sull’Empoli nel posticipo della decima giornata di Serie A. 3-0 il risultato finale: decisiva una doppietta di Scamacca e una rete di Koopmeiners. Secondo successo consecutivo per gli uomini di Gasperini. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Gasperini prima del fischio di inizio della gara (Photo by Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

L‘Atalanta si è imposta 3-0 in trasferta contro l’Empoli, nel match valido per la decima giornata di campionato. Decide l’incontro una doppietta di Scamacca (super) e una rete di Koopmeiners. Una vittoria mai in discussione per i bergamaschi, che hanno dominato la partita per tutta la durata dei 90 minuti.

Menzione speciale per il bomber ex Sassuolo, autore di una doppietta e dell’assist per il raddoppio. Con questo successo gli uomini di Gasperini si portano momentaneamente al quarto posto, sorpassando il Napoli. Rimane fermo a 7 punti invece l’Empoli.

Empoli-Atalanta, il tabellino

MARCATORI: 5′ e 51′ Scamacca (A), 29′ Koopmeiners (A)

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz (63′ Ismajli), Luperto, Cacace; Marin (82′ Bastoni), Grassi, Maleh (74′ Fazzini); Cambiaghi (63′ Gyasi), Caputo, Cancellieri (74′ Maldini).

A disp. Caprile, Perisan, Bereszynski, Guarino, Ranocchia, Kovalenko, Shpendi All. Andreazzoli

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini (46′ Toloi), Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri (87′ Bakker); Koopmeiners (66′ Pasalic); Lookman (76′ Muriel), Scamacca (66′ De Ketelaere).

A disp. Carnesecchi, Rossi, Bonfanti, Zortea, Holm, Adopo, Miranchuk.All: Gasperini.

Arbitro: Massimi di Termoli



AMMONITI: Maleh (E), Cacace (E), Gyasi (E), Fazzini (E)