Europa League, le probabili formazioni di Elfsborg-Roma (VIDEO)

Elfsborg-Roma, la sfida di Europa League di stasera tra svedesi e giallorossi si prospetta interessante per diversi motivi. La Roma, reduce dal pareggio contro l’Athletic Bilbao, affrontano un avversario abbordabile ma su un campo complicato in trasferta. Ivan Juric, recentemente subentrato alla guida della squadra, sa bene che mantenere alta la concentrazione è fondamentale, soprattutto dopo un avvio incerto in campionato. L’Europa League diventa quindi un’opportunità per consolidare il percorso di crescita e affinare i meccanismi di gioco.

Nella conferenza pre-partita, Juric ha sottolineato l’importanza della rotazione dei giocatori per mantenere la competitività e garantire freschezza alla squadra. Ha preannunciato alcuni cambi rispetto alla gara contro il Venezia, con l’obiettivo di aumentare l’aggressività. Tuttavia, il tecnico croato ha espresso qualche dubbio sulla disponibilità di Hummels, ancora non al top, ma ha confermato che Angelino dovrebbe partire dal primo minuto, nonostante la sua prestazione sottotono nell’ultimo match.

Dal lato svedese, Oscar Hiljemark, allenatore dell’Elfsborg, ha elogiato la Roma definendola una grande squadra europea, ma ha anche sottolineato che il campo sintetico potrebbe creare difficoltà agli avversari, affermando di voler sfruttare eventuali errori dei giallorossi.

Per quanto riguarda le formazioni probabili, la Roma dovrebbe schierare Svilar tra i pali, con una difesa a tre composta da Mancini, Ndicka e Hermoso. Sulle fasce agiranno Celik e Angelino, mentre in mediana dovrebbero giocare Paredes e Pisilli. In attacco, Juric potrebbe far riposare Dovbyk e dare spazio a Dybala o Shomurodov, con Pellegrini e Baldanzi dietro le punte.

L’Elfsborg dovrebbe optare per il suo consueto 3-4-2-1 con Pettersson in porta, una difesa formata da Buhari, Henriksson e Yegbe, mentre Hedlund e Hult si occuperanno delle fasce. A centrocampo Zeneli e Ouma avranno il compito di spezzare il gioco, mentre in attacco Baidoo sarà supportato da due tra Holten, Abdulai, Qasem e Arbër Zeneli.

ELFSBORG (3-4-2-1): Pettersson; Buhari, Hemriksson. Yegbe; Hedlund, Zeneli, Ouma, Hult; Holten, Qasem; Baidoo. All. Hiljemark.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Paredes, Angelino; Baldanzi, Pellegrini; Shomurodov. All. Juric.

Leggi anche: