Elettra Lamborghini, lo scatto bollente fa impazzire i fan

Elettra Lamborghini ha condiviso un momento in cui ha trovato delle difficoltà con i suoi farlo. La ragazza si trova a Singapore con il marito Afrojack. I due si stanno godendo una vacanza in Asia ma qualcosa va storto in camera d’hotel. La cantante si mostra sui social in intimo e incanta i suoi follower: poi la battuta provocante. (Continua dopo le foto)

Elettra Lamborghini in vacanza con il marito

La famosa ereditiera si trova a Singapore in vacanza con Afrojack. I due stanno insieme dal 2018 e si sono sposati il 26 settembre 2020, dopo due anni esatti dall’inizio della loro relazione. Per festeggiare l’anniversario hanno scelto un viaggio esotico in una delle più grandi città del mondo. In una delle sue ultime storie, Elettra Lamborghini si è mostrata nella stanza d’albergo e ha raccontato ai suoi fan la sua esperienza con un nuovo arriccia capelli. “Amici miei, mi sono fatta i capelli da sola. Disagio! Cioè non sono proprio capace. Ho comprato questo arriccia capelli, però non saprei. Io ci provo anche ma sembro nonna Belarda”, ha detto la ragazza. L’attenzione dei fan però, era incentrata su altro. (Continua dopo le foto)

Elettra Lamborghini in intimo a Singapore: lo scatto bollente fa impazzire i fan

La ragazza ha raccontato la sua disavventura in intimo davanti allo specchio. I fan però hanno guardato poco i capelli e molti il fisico della cantante. Lei, che lo sa bene, poi ci scherza su. Così ha condiviso un nuovo scatto della vista fuori dalla finestra. “Voi scegliete la f*** o il paesaggio?”, chiede ai fan mentre inquadra la vista della città. Elettra Lamborghini è in vacanza dopo il tour estivo che ha fatto sold out ad ogni tappa, che, ha ammesso, è stato stancante. (Continua dopo le foto)

Elettra Lamborghini giudice a “Italia’s Got Talent”

Non solo cantante, Elettra Lamborghini è un personaggio del mondo dello spettacolo a tutti tondo. Coach, inviata, opinionista e concorrente, le mancava solo l’esperienza di giudice. Così la ragazza si è trovata nella giuria della nuova edizione di Italia’s Got Talent, affianco a Mara Maionchi e Frank Matano e a un’altra new entry di quest’anno, Khaby Lame. Elettra Lamborghini dimostra come sempre una grande disinvoltura sia di fronte alla telecamera che ai talenti che si trova a giudicare.