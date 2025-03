Eleonora Giorgi, l’ultimo incontro con Clizia: cosa le disse

A distanza di una settimana dalla scomparsa di Eleonora Giorgi, morta lo scorso lunedì 3 marzo 2025 a causa di un tumore al pancreas, Clizia Incorvaia ha deciso di rivelare al pubblico quali sono state le ultime parole che le ha rivolto l’attrice. Si tratta di un fortissimo messaggio d’amore che lascia trapelare un legame importante tra le due donne. Quali sono state le ultime parole di Eleonora Giorgi a Clizia? (Continua dopo le foto)

Il legame tra Eleonora Giorgi e Clizia Incorvaia

Quello tra Eleonora Giorgi e Clizia Incorvaia non era un semplice legame tra suocera e nuora, ma andava ben oltre. Le due provavano un forte affetto reciproco e un amore incondizionato l’una per l’altra. Il giorno dei funerali di Eleonora Giorgi, Clizia è riuscita a dire qualcosa ai microfoni de La volta buona. “Non ho perso una suocera, oggi ho perso la mia migliore amica, la mia confidente, la mia complice, la mia compagna di avventure”, ha detto l’influencer, confermando ancora una volta quanto le volesse bene. E sono per Eleonora Giorgi gli ultimi post che la ragazza ha pubblicato sul suo profilo social. (Continua dopo le foto)

Clizia e la foto con Paolo in onore di Eleonora

Clizia Incorvaia ha pubblicato un bellissimo scatto insieme al marito Paolo Ciavarro. Lei è cavalcioni sulle spalle del marito e i due appaiono sorridenti e felici. Subito accanto, compare una foto in cui, nella stessa posa, ci sono Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, quando erano i volti amatissimi del cinema e interpreti di Sapore di mare. “È una promessa…tu sai”, ha scritto Clizia a corredo delle foto. Non solo. La ragazza ha anche rivelato ai suoi fan le ultime parole di Eleonora Giorgi.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva