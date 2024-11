Eleonora Giorgi e il tumore, non ci sono buone notizie: cosa sta succedendo

Eleonora Giorgi nel 2023 ha svelato ai suoi fan di avere un tumore al pancreas. L’attrice ha iniziato immediatamente la sua battaglia contro questa terribile malattia sottoponendosi prima ad operazione e poi alle cure come la chemioterapia. Ora l’attrice è tornata a parlare della sua malattia attraverso una lunga intervista a Verrissimo. (Continua a leggere dopo le foto)

Eleonora Giorgi, le novità sul tumore: come sta

Nel corso della puntata di ieri 24 Novembre 2024 di Verissimo Eleonora Giorgi ha aggiornato il suo pubblico sulla sua battaglia contro il tumore al pancreas. L’attrice ha spiegato che la situazione non è delle migliori poiché le cure classiche sono finite. Nonostante ciò lei non ha intenzione di mollare o smettere di sperare. Eleonora Giorgi ha poi raccontato il lato positivo di questo suo anno così complicato: “Secondo la scienza, nonostante abbia usato tutta la scienza possibile per combattere le metastati. La scienza mi dice che purtroppo lui continua ad accrescersi. E questo non è un responso favorevole. Io so bene cosa dicono le statistiche. La statistica è reale, m io continuo a sperare”.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”