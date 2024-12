Bove è uscito dalla sala operatoria: le sue condizioni e cosa succede ora. Arrivano aggiornamenti sul giovane centrocampista della Fiorentina colpito da un malore il primo di dicembre mentre giocava una partica contro l’Inter. Nei giorni scorsi è stata diffusa la notizia sull’imminente operazione per l’impianto di un defibrillatore come misura necessaria per poter lasciare l’ospedale e tornare in campo. Come sta dopo l’operazione e qual è il suo futuro nel calcio ora. (Continua a leggere dopo la foto…)

Bove, gli accertamenti dopo l’arresto cardiaco

Sono stati giorni difficili per il centrocampista viola ricoverato in ospedale Careggi di Firenze dopo un arresto cardiaco avuto in campo. Il calciatore è stato infatti diviso tra il forte desiderio di tornare dai suoi compagni di squadra e la necessità sottoporsi agli accertamenti medici per risalire alle cause dello spaventoso episodio. (Continua a leggere dopo la foto…)

Il bivio dopo il malore in campo

Dopo la diagnosi di aritmia ventricolare con «torsione di punta», legata a un calo di potassio nel sangue, si è fatta avanti la possibilità di un intervento chirurgico per l’inserimento di un defibrillatore nel torace. L’apparecchio è lo stesso impiantato sul Christian Eriksen, calciatore colpito da un malore durante gli Europei del 2021. Questo dispositivo, sebbene importante per la sicurezza del giocatore, potrebbe impedire a Bove di continuare a giocare in Italia, poiché le normative sportive italiane di solito non concedono l’idoneità per i calciatori con questo tipo di impianto. Tuttavia, su consiglio dei medici, il centrocampista della Fiorentina si è sottoposto stamattina all’intervento chirurgico. Come sta ora e quali scenari si aprono per il suo destino in Serie A.



Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva