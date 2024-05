Il cantante napoletano Gigi D’Alessio presto diventerà padre per la sesta volta. Dalla relazione con Anna Tatangelo ha avuto Andrea (2010), mentre dalla recente storia con Denise Esposito è nato Francesco (2022) e a breve arriverà una femminuccia. Gigi è stato sposato dal 1986 al 2006 con Carmela Barbato, dalla quale ha avuto 3 figli, Claudio, Ilaria e Luca. Quest’ultimo conosciuto anche come LDA, è stato allievo della scuola di Amici nel 2021. Gigi, dopo il successo di The Voice Senior, si gode una meritata pausa e la famiglia. Due giorni fa, il lieto annuncio.

Gigi D’alessio, la relazione con Denise Esposito

Dopo la fine della relazione con Anna Tatangelo, iniziata nel 2005, conclusa nel 2017 e ripresa nuovamente nel 2018, la coppia si è definitivamente lasciata nel 2020. Da febbraio 2021 è legato sentimentalmente a Denise Esposito, di venticinque anni più giovane, dalla quale il 24 gennaio 2022 ha avuto il suo quinto figlio, Francesco. Il 19 gennaio 2024 ha dato la notizia che Denise è incinta di una femminuccia già di 4 mesi. Sesto figlio per lui, e secondo per lei.

Dopo alcuni rumors, la conferma della seconda gravidanza per Denise è arrivata all’anteprima di Caracas, film di Marco D’Amore, in cui la donna ha mostrato il suo pancione ai fotografi. Vista la grande differenza di età, in tanti si chiedono come si siano conosciuti: pare che il loro primo incontro sia avvenuto ad un live del cantautore a Capri. All’inizio, la giovane avvocatessa era titubante ma poi l’amore ha trionfato. Solo due giorni fa è arrivata una nuova importante notizia per il cantante. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)