Morto un volto storico di Roma

Roma in lutto per la morte di uno dei personaggi storici della Capitale. Aveva 90 anni e si è spento ieri mattina. Apparteneva alla terza generazione di un casato borghese con origini sabaude e si era forgiato nelle regole militari. Insieme al padre ha trasformato la boutique di famiglia in una delle principali centrali del private banking della Capitale. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)