È morto Giovanni: una perdita importante per l’Italia

Il professore è morto all’età di 65 anni a causa di un malore. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social da varie personalità di spicco. Lo ricordano il sindaco de L’Aquila, Pierluigi Biondi, che ha ammesso di essere addolorato per la perdita del caro amico, ma anche senatore Guido Liris, che fu suo allievo. La morte dell’uomo è avvenuta nella notte tra martedì 6 e mercoledì 7 febbraio 2024. I funerali saranno celebrati domani alle 15 nella basilica di Collemaggio. (Continua dopo le foto)

Giovanni Farello è morto, addio al noto pediatra aquilano

Lutto a L’Aquila per la morte del professor Giovanni Farello, stimato pediatra. Farello era il dirigente medico della Clinica pediatrica dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila e responsabile del Centro regionale di riferimento di Auxologia e disturbi della crescita. Fu primario fino al 2022. Tra il 2016 e il 2021 era stato segretario della Società Italiana di Medicina dell’Adolescenza (Sima) e vicepresidente dal 2021 al 2023. Giovanni Farello era anche insegnante presso la facoltà di Medicina della Università de L’Aquila. In tantissimi lo hanno ricordato sui social. (Continua dopo le foto)

I messaggi in memoria del professor Giovanni Farello

Il sindaco de L’Aquila, Pierluigi Biondi, ha voluto ricordare colui che per lui è stato “un amico sincero, di lunga data, con cui ho condiviso un pezzo importante di percorso politico”. “La scomparsa mi addolora profondamente. L’Aquila perde un medico affermato e stimato per la professionalità e l’umanità che ha dedicato al suo lavoro, ai suoi colleghi, ai piccoli pazienti. Il professor Farello aveva intrapreso numerose iniziative di prevenzione e divulgazione sui temi dell’adolescenza e della crescita, in collaborazione con il Comune”, la nota del sindaco. (Continua dopo le foto)

A esprimere cordoglio, anche il senatore Guido Liris. “Rivolgo un personale sentimento di cordoglio per la improvvisa e prematura scomparsa di Giovanni Farello, noto e stimato medico di cui sono stato allievo – riporta Il Messaggero -. Persona perbene alla quale mi legava anche un percorso di appartenenza politica, con cui ho condiviso molto in ambito prima universitario, poi medico e sociale. Di Giovanni sentiranno la mancanza non solo i tanti che, come me, gli hanno voluto bene, ma anche l’Università e l’intera città, come medico e come docente».