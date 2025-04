“Due figlie investite”: Enzo Paolo, il dramma vissuto dalla madre

Una vita trascorsa tra palcoscenici, musica e coreografie. Ma dietro l’inarrestabile energia di Enzo Paolo Turchi si nasconde una storia familiare segnata da un dramma profondo, che pochi conoscono. Oggi tutti lo ricordano per il celebre Tuca Tuca accanto a Raffaella Carrà e per i lunghi anni di televisione accanto a Carmen Russo, ma la sua infanzia è stata tutt’altro che luminosa. In una recente intervista, Enzo Paolo ha ripercorso la sua storia, svelando il dolore che ha segnato per sempre la vita della madre: la perdita di due figlie, investite da un carro armato.

Enzo Paolo, il dramma vissuto dalla madre

Una tragedia che spezzerebbe chiunque: due sorelline morte in un drammatico incidente, travolte da un carro armato, prima ancora che Enzo Paolo venisse al mondo. Una ferita profonda che ha segnato per sempre sua madre, tanto da spingerla a sparire per giorni, incapace di sopportare un simile dolore. La famiglia viveva in condizioni precarie, tra le difficoltà dei Quartieri Spagnoli di Napoli, aggrappandosi alla solidarietà dei vicini per andare avanti. A raccontare quei giorni bui è stato proprio lui, senza mai nascondere quanto quell’infanzia difficile abbia forgiato il carattere tenace che lo ha reso uno dei volti più amati dello spettacolo italiano. Di suo padre non ha quasi memoria: “L’ho visto tre volte in tutto, la terza da morto“

