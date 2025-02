Dramma nel calcio: giocatore vola giù dal balcone, tifosi sotto shock, la polizia indaga

Un terribile lutto, accompagnato dal mistero per quanto è successo a un giovane calciatore, ha scosso profondamente il mondo del calcio. A Kampala, in Uganda, il calciatore nigeriano Abubakar Lawal è morto dopo essere caduto dal balcone di un centro commerciale. L’attaccante 29enne, che giocava per il Vipers Sports Club, squadra di prima divisione ugandese, è rimasto ucciso dalla caduta, suscitando shock e incredulità in tutto il Paese.

Nigeria : Ahmed Musa demande une enquête sur la mort suspecte d’Abubakar Lawal en Ouganda https://t.co/BdWMYTk0jI — Match Afrique (@matchafrique) February 25, 2025

Le autorità locali hanno aperto un’inchiesta per chiarire le circostanze dell’incidente. Secondo quanto riportato dalla Bbc, Lawal si trovava al centro commerciale per visitare un’amica che risiedeva in uno degli appartamenti del complesso.

La polizia ha iniziato a raccogliere i filmati delle telecamere a circuito chiuso e a condurre interrogatori per ricostruire con esattezza quanto accaduto. La causa della sua morte è ancora sconosciuta, ma l’incidente ha sollevato numerose domande, tanto da spingere le forze dell’ordine a intensificare le indagini.

La notizia della morte di Lawal ha sconvolto i compagni di squadra e i tifosi. Il Vipers Sports Club, attraverso un commovente post sui social media, ha espresso il suo dolore per la perdita.

“Siamo profondamente rattristati nell’annunciare la morte improvvisa e prematura del nostro amato giocatore, Abubakar Lawal, che ci ha lasciato questa mattina. Era una persona unica. Aveva un grande cuore d’oro. Si prendeva veramente cura delle persone e faceva di tutto per aiutarle. Era incredibilmente generoso. Era un’anima meravigliosa e ci mancherà moltissimo”.

Sport, mondo del calcio in lutto

Abubakar Lawal era cresciuto calcisticamente in Nigeria, prima con il Wikki Tourists e successivamente con il Nasarawa United. Dopo aver dimostrato il suo talento in patria, si è trasferito in Ruanda per giocare nell’AS Kigali fino al 2022, anno in cui è approdato in Uganda, dove ha continuato a brillare con il Vipers Sports Club.

Ora, una tragica morte ha interrotto bruscamente il suo cammino. L’incidente che ha portato al decesso di Abubakar Lawal rimane avvolto nel mistero, ma le autorità ugandesi sono determinate a fare luce sulla vicenda. La comunità calcistica, così come i suoi compagni e i tifosi, sono in lutto per la sua perdita.

