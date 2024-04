Home | Dramma in strada, pullman in fiamme: tutto bloccato

Varie. Dramma sul Grande Raccordo Anulare (A90) di Roma, dove un pullman è stato completamente avvolto dalle fiamme, causando gravi disagi al traffico. Scopriamo insieme maggiori dettagli su questo tragico evento. (Continua a leggere dopo la foto)

Dramma sul Grande Raccordo Anulare: bus in fiamme

Dramma in strada. Stamattina, 22 aprile 2024, intorno alle 8:30, un tragico incendio ha completamente distrutto un pullman turistico mentre percorreva il Grande Raccordo Anulare (A90) di Roma, tra le uscite Casilina e Prenestina. Per fortuna, al momento dell’incidente il veicolo era vuoto e nessun passeggero è rimasto coinvolto. Il conducente del pullman ha notato un odore acre e del fumo provenire dal veicolo mentre viaggiava lungo il GRA. Con prontezza, ha fermato il mezzo e si è allontanato in sicurezza prima che le fiamme si propagassero. Sul posto sono intervenute rapidamente tre squadre dei vigili del fuoco di Roma, che sono riuscite a domare l’incendio senza causare feriti o intossicati. Grazie al tempestivo intervento, si è evitato il rischio di ulteriori danni alla sicurezza pubblica e alla circolazione stradale. (Continua a leggere dopo la foto)

